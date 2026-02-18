сегодня в 12:06

Курьер вез ребенка на электровелосипеде по шоссе в Новой Москве

В Новой Москве автомобилисты сняли на видео курьера, который вез ребенка на электровелосипеде по Калужскому шоссе, сообщает «Осторожно, Москва» .

Видео было снято в среду утром. Мужчина вез ребенка на электровелосипеде по оживленной трассе.

Как отметили очевидцы, на курьера написали жалобу в ГИБДД за нарушение правил безопасности.

Ранее полиция Подмосковья установила и задержала двух мужчин, которые перевозили двухлетних детей в курьерских термосумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.