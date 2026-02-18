Курьер вез ребенка на электровелосипеде по шоссе в Новой Москве
В Новой Москве автомобилисты сняли на видео курьера, который вез ребенка на электровелосипеде по Калужскому шоссе, сообщает «Осторожно, Москва».
Видео было снято в среду утром. Мужчина вез ребенка на электровелосипеде по оживленной трассе.
Как отметили очевидцы, на курьера написали жалобу в ГИБДД за нарушение правил безопасности.
Ранее полиция Подмосковья установила и задержала двух мужчин, которые перевозили двухлетних детей в курьерских термосумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.