Задержаны курьеры, перевозившие детей в термосумках

В Подмосковье задержали курьеров с двухлетними детьми в термосумках

Полиция Московской области установила и задержала двух мужчин, которые перевозили двухлетних детей в курьерских термосумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент, снятый на видео, произошел у торгового центра «Выходной» в Люберцах. Задержанными оказались граждане одного из государств Средней Азии 1964 и 1994 годов рождения.

В отношении обоих составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки людей, а на одного — также за нарушение миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что посетители ТЦ стали свидетелями, как курьеры подъехали к зданию и достали из термосумок не еду, а живых детей — мальчика и девочку.

