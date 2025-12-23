Детей заказывали? Курьеры перевозили малышей в термосумках для еды в Подмосковье

В Подмосковье пожаловались на курьеров, перевозивших детей в термосумках

Двое доставщиков из Подмосковья поместили маленьких детей в сумки для еды и вместе с ними доехали до торгового центра, сообщает «112» .

Посетители ТЦ «Выходной» в Люберцах наблюдали странную картину. Они увидели, как к зданию подъехали два курьера на скутерах. С собой у доставщиков были термосумки, однако в них были не продукты, а живые дети.

В кадре видно, как доставщики по очереди вытаскивают из коробок детей. Судя по видео, малышам не больше 3-4 лет.

Прохожих эта картина шокировала до глубины души — очевидцы пожаловались на опасную перевозку детей.

