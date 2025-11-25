Курьер на электровелосипеде сбил девочку на «зебре» в Люблино

В столичном районе Люблино произошла авария с участием 10-летней девочки и курьера, управлявшего электровелосипедом. Кадры ДТП опубликовал телеканал РЕН ТВ .

Происшествие случилось 23 ноября. На видеоролике видно, как доставщик ехал по проезжей части и не успел среагировать, когда несовершеннолетняя начала переходить дорогу по пешеходному переходу. В итоге курьер сбил ребенка.

В результате наезда школьница получила легкие травмы бедра. К счастью, серьезных последствий удалось избежать: госпитализация пострадавшей не потребовалась.

Тем временем два человека пострадали в результате аварии на Киевском шоссе в Новой Москве. В результате ДТП одна машина перевернулась, а вторая влетела в отбойник.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.