Жесткая авария на Киевском шоссе в Новой Москве: пострадали 2 человека

сегодня в 15:02

Машина перевернулась на Киевском шоссе в Новой Москве

Крупное ДТП произошло днем во вторник в районе города Московский в ТиНАО. Пострадали 2 человека, сообщает «МК: срочные новости» .

На фото видно, что легковая машина сильно повреждена, она лежит на крыше на трассе. Еще одно авто влетело в отбойник.

Рядом находится машина медиков, стоят сотрудники ГАИ.

Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка. Перегорожено несколько полос.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на трассе образовался затор длиной около 3 км.

Как уточнили в столичном Дептрансе, авария произошла на 26 км Киевского шоссе. Обстоятельства ДТП уточняются.

Водителей попросили выбирать пути объезда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.