Жесткая авария на Киевском шоссе в Новой Москве: пострадали 2 человека
Машина перевернулась на Киевском шоссе в Новой Москве
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Крупное ДТП произошло днем во вторник в районе города Московский в ТиНАО. Пострадали 2 человека, сообщает «МК: срочные новости».
На фото видно, что легковая машина сильно повреждена, она лежит на крыше на трассе. Еще одно авто влетело в отбойник.
Рядом находится машина медиков, стоят сотрудники ГАИ.
Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка. Перегорожено несколько полос.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на трассе образовался затор длиной около 3 км.
Как уточнили в столичном Дептрансе, авария произошла на 26 км Киевского шоссе. Обстоятельства ДТП уточняются.
Водителей попросили выбирать пути объезда.
