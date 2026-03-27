Кому вообще нужна подписка на машину? Автоэксперт назвал плюсы

Подписочные сервисы на автомобили могут найти своего потребителя среди тех, кто не хочет брать кредит на машину. Об этом сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил РИА Новости, что компания планирует ввести платную подписку на Lada Vesta. Подписка может быть альтернативой покупке машины.

«Это на самом деле очень распространенная практика. В Европе и у нас это в какой-то момент европейские бренды тоже предлагали. Грубо говоря, условно ты берешь в длительную аренду под определенные условия автомобиль — просто платишь за месяц, и по большому счету, кроме того, что ты его заправляешь, больше тебя вообще ничего как бы и не касается. Там есть страховки: и каско, и ОСАГО, и техническое обслуживание. Его проводит определенный дилер. Когда подписка заканчивается — автомобиль сдается обратно», — объясняет Егоров.

Он отметил, что для некоторых людей подписка — это избавление от тягот автокредита, первого взноса банку, выдавшего заем. Егоров добавил, что в нынешних условиях далеко не все проявляют желание обременять себя долговыми обязательствами, а свою машину иметь хочется.

