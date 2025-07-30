Компания «Аэрофлот» смогла стабилизировать расписание рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» успешно стабилизировала расписание рейсов. 29 июля было выполнено 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из российской столицы, сообщает пресс-служба перевозчика.

29 июля также выполнили 73 рейса региональной программы. Они были сделаны в обход Москвы.

30 июля в расписании «Аэрофлота» запланирован 241 парный рейс из российской столицы и обратно. Будет также 73 самолета в регионах.

28 июля авиакомпанию «Аэрофлот» взломали хакеры. Из-за этого были отменены десятки рейсов. Хакеры заявляли, что якобы уничтожили более 7 тыс. серверов компании и украли 20 терабайт данных. Однако уже 29 июля перевозчик возобновил работу, и с 10:00 29 июля полеты выполнялись по расписанию.