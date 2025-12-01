Коллапс на МЦД-2: электричка намертво встала из-за обрыва провода
На МЦД-2 остановилась электричка, следовавшая из Подольска в Волоколамск
Фото - © Медиасток.рф
На линии МЦД-2 (Курско-Рижский диаметр) произошел коллапс. Намертво встала электричка, следовавшая из Подольска в Волоколамск, сообщает «МК: срочные новости».
Ситуация произошла из-за обрыва контактного провода на Рижской. Больше подробностей пока неизвестно.
Остановилась электричка, которая шла в Волоколамск. Все поезда, которые ехали за ней, соответственно, также остановились.
Ранее на станции метро «Серпуховская» в столице пассажиры были вынуждены подниматься и спускаться пешком, поскольку все эскалаторы перестали функционировать. На записи видно, что часть горожан была вынуждена подниматься по эскалатору наверх пешком.
