Ко Дню космонавтики «Мострансавто» напомнило о «космических» маршрутах компании

В преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья представляет подборку «космических» маршрутов. На автобусах компании можно добраться до уникальных музеев, обсерваторий и других объектов, где каждый сможет почувствовать себя покорителем Вселенной, не покидая Землю. До локаций легко доехать на 32 маршрутах «Мострансавто». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Так, до Музея ракетно-космической техники имени С. П. Королева следуют автобусы маршрутов № 23 «Сергиев Посад — Пересвет» и № 59 «Краснозаводск — ЦРБ» (остановочный пункт «Улица Королева»). Чтобы посетить Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, необходимо воспользоваться услугами маршрута № 380 «Звездный городок — Москва (м. Щелковская)» (остановочный пункт «Улица Циолковского»). До Звенигородской обсерватории пассажиров довезут автобусы маршрута № 24 «Звенигород (ул. Украинская) — Троицкое — сан. им. Герцена» (остановочный пункт «Луцино»), а до Жуковского музея истории покорения неба — № 1, 4, 5, 7, 8, 23, 32 (остановочный пункт «Больница»).

Необходимо заранее ознакомиться с режимом работы учреждений, а расписание автобусов «Мострансавто» доступно на официальном сайте в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание», также его можно получить в чат-боте в Telegram или уточнить у виртуального помощника на Единой линии связи: 8(800)700-31-13. На маршрутах компании жители и гости Московской области могут оплатить проезд несколькими способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» всех видов и «Тройка» (тариф «Кошелек»), а также совершить поездку по социальным картам.

Ознакомиться с перечнем маршрутов можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.