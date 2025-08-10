Калининградский аэропорт парализован: 22 рейса задержаны, 3 отменены

Калининградский аэропорт Храброво столкнулся с масштабными перебоями в работе — 22 рейса были задержаны, еще 3 полностью отменены, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Пассажиры, направлявшиеся в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфу, провели несколько часов в ожидании вылета.

Аналогичные задержки коснулись и прибывающих рейсов из этих городов, а также из Архангельска.

Сбои произошли на фоне массового введения ограничений в пяти российских аэропортах, связанных с угрозой БПЛА. Однако официально для Храброво никаких ограничений не объявлялось. Северо-Западная транспортная прокуратура, подтвердившая факт задержек, не стала раскрывать их причины, лишь констатировав, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме.