Губернатор Бусаргин предупредил о возможных срабатываниях систем оповещения
Временные ограничения введены в аэропорту Саратова
Власти Самарской области перевели экстренные службы в состояние полной боеготовности после получения данных от Минобороны о возможной атаке беспилотников.
Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в районах потенциальной угрозы могут локально включаться системы оповещения населения.
Параллельно Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Саратова.
Ранее полеты были ограничены сразу в четырех аэропортах России.