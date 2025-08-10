Губернатор Бусаргин предупредил о возможных срабатываниях систем оповещения

сегодня в 03:14

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Власти Самарской области перевели экстренные службы в состояние полной боеготовности после получения данных от Минобороны о возможной атаке беспилотников.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в районах потенциальной угрозы могут локально включаться системы оповещения населения.

Параллельно Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Саратова.

Ранее полеты были ограничены сразу в четырех аэропортах России.