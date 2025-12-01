Как не спалить машину автопрогревом зимой: реальные правила безопасности

Зимой водители массово включают автозапуск, но многие не представляют, в каких условиях система вообще работает и когда она превращается в риск. В беседе с РИАМО автоэксперт Петр Баканов напомнил: половина опасных ситуаций происходит не из-за технологий, а из-за неправильной эксплуатации.

Формально ПДД запрещают стоять с заведенным мотором дольше пяти минут, но, по словам эксперта, эти требования часто не совпадают с реальностью российских зим.

«Если у вас температура за бортом минус 30, то я посмотрю на тех же самых замечательных законодателей, которые, скажем так, предписывают в этом случае заглушить мотор и стоять в интенсивно охлаждающейся машине. Поэтому все это, скажем так, написано на бумаге, но совершенно не применимо к нашим реалиям», – сказал Баканов.

По его словам, самый важный принцип — запускать машину только в проветриваемом месте. В закрытом гараже быстро накапливаются выхлопные газы, особенно при автозапуске. Рядом не должно быть горюче-смазочных материалов: элементарная пожарная безопасность остается актуальной даже для новых автомобилей.

Эксперт объясняет, что разные системы автозапуска работают по разным алгоритмам и могут отказываться запускать двигатель при определенных температурах.

«Если температура антифриза упала до минус двадцати, система может просто выдать ошибку», — говорит он. Некоторые догреватели отключаются при температуре выше плюс 5 градусов, считая включение ненужным. Другие нельзя использовать чаще двух раз в час: электроника блокирует дальнейшие попытки из экологических соображений.

Есть и дополнительные ограничения: при недостаточном напряжении батареи (например, 12,1 В) автозапуск не сработает. То же касается машин, оснащенных охранными системами, спутниковой защитой или дополнительной электроникой — любая из них может заблокировать запуск.

Для машин с механической коробкой действует отдельное правило: автозапуск не сработает, если включена передача. «Это защита от дурака: машина не должна поехать сама», пояснил Баканов. На автомате запуск возможен только в режиме «паркинг».

Ограничения могут быть даже по топливу: некоторые авто не позволят запускать двигатель, если в баке меньше десяти литров — электроника просто блокирует процедуру.

Автоэксперт одчеркнула: речь не о том, «как безопасно запустить машину», а о понимании условий, при которых система вообще может сработать. Знать характеристики своего автозапуска — единственный способ использовать его без риска.

Ранее в городе Московский в ТиНАО во дворе взорвался и сгорел автомобиль. Одной из причин мог быть автозапуск.