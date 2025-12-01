Огненное видео: автомобиль взорвался в Новой Москве
Автомобиль взорвался во дворе в городе Московский
Фото - © скриншот
В городе Московский в ТиНАО во дворе взорвался автомобиль. Затем он начал гореть, сообщает «МК: срочные новости».
Информации о пострадавших нет.
На опубликованном видео взорвавшаяся машина стоит рядом с домом. Она горит, от нее исходит черный дым.
Находящиеся неподалеку автомобили, предположительно, не повреждены. Рядом с местом происшествия собрались люди.
