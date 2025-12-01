Огненное видео: автомобиль взорвался в Новой Москве

сегодня в 10:01

Автомобиль взорвался во дворе в городе Московский

В городе Московский в ТиНАО во дворе взорвался автомобиль. Затем он начал гореть, сообщает « МК: срочные новости ».

Информации о пострадавших нет.

На опубликованном видео взорвавшаяся машина стоит рядом с домом. Она горит, от нее исходит черный дым.

Находящиеся неподалеку автомобили, предположительно, не повреждены. Рядом с местом происшествия собрались люди.

