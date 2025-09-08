К концу 2025 года 25 маршрутов, интегрированных с Москвой, запустят в Подмосковье

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что в 2025 году ведомство планирует организовать 25 автобусных маршрутов, интегрированных со столицей.

«Интеграция маршрутов с Москвой. Мы сверили программу с департаментом транспорта Москвы. У нас в целом эта программа рассчитана на 4 года. Будет задействовано 170 маршрутов и охват почти 1600 автобусов», — сказал Сибатулин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в этом году в общей сложности запустят 25 маршрутов.

«Два уже запущено в городском округе Химки, и до конца этого года наша задача обеспечить запуск еще 23 маршрутов», — заключил Сибатулин.

Ранее Воробьев заявил, что в Московской области обращают внимание на каждый проблемный маршрут транспорта.