Воробьев: в Подмосковье уделяют внимание каждому проблемному маршруту транспорта

«Вторая тема после трансформации сегодня у нас — это промежуточные результаты работы общественного транспорта. Почему сейчас? В сентябре, учебный период, студенты, школьники, жизнь приобретает другой темп – уже не отпускной, а больше рабочий. И в этой связи и Марат Шамильевич (Сибатулин, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – ред.), и Андрей Владимирович Майоров, генеральный директор «Мострансавто», соответственно, расскажут нам о мероприятиях, которые уже сделаны за эти 8 месяцев», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Глава региона добавил, что надо понять, каких результатов удалось достигнуть, есть ли эффект от того, что власти уделяют внимание каждому проблемному маршруту и сложному муниципалитету.

«В докладе анонсируют дальнейшие действия по стабильной, качественной работе нашего «Мострансавто», нашего подвижного состава. Территория растет, микрорайоны растут. Часто на встречах с жителями мы видим запрос и регулярных маршрутов в малые населенные пункты — это тоже обращает на себя внимание», – отметил губернатор.