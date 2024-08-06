«Яндекс» запустил сервис-лоукостер для вызова такси «Везет»

В России заработал новый сервис-лоукостер для вызова такси. Он будет доступен в отдельном приложении под брендом «Везет», сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«В период повышенного спроса поездка в „Везет“ обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в „Экономе“ „Яндекс Такси“, но машину придется ждать дольше», — говорится в сообщении.

Приложением удобно пользоваться для несрочных поездок, когда нет особой спешки. Выгоднее всего пользоваться «Везет» в непогоду или час пик, когда вокруг много желающих уехать.

При этом в пресс-службе уточнили, что работать будут те же водители, что и в «Экономе». Однако «Яндекс» снизит комиссию примерно на 2 процентных пункта, чтобы сделать выгодными поездки в лоукостере. Сервис доступен во всего городах страны, где работает «Яндекс Такси».

Ранее СК сообщал, что ведомство проводит доследственную проверку по факту сексуального домогательства к женщине со стороны водителя такси в Москве.