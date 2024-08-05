«В экономе сиськами расплачиваются»: в Москве таксист домогался до пассажирки

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СК проводит проверку после домогательств таксиста к пассажирке в Москве

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту сексуального домогательства к женщине со стороны водителя такси в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ряд TG-каналов опубликовал видеозапись, как таксист домогался до пассажирки с просьбой дать потрогать ее грудь. По словам мужчины, в эконом-классе пассажирки расплачиваются исключительно демонстрацией интимных частей тела.

На полученный отказ водитель начал грубить женщине. Мужчина регулярно публиковал подобные видео в своем Telegram-канале.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.