Яндекс Go: верификация на mos.ru поможет пресечь аренду самокатов подростками

Благодаря тому, что в предстоящем прокатном сезоне в Москве арендовать электросамокаты смогут только пользователи с подтвержденным аккаунтом на mos.ru, будут пресекаться попытки подростков получить доступ к аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает пресс-служба Яндекс Go.

Больше 99% поездок в кикшеринге сервиса проходят без нарушений и происшествий, отмечают в компании. Однако существуют лица, которые любят нарушать правила и предпочитают опасный стиль вождения.

Сервис штрафует таких пользователей. А ярым нарушителям и вовсе ограничивают доступ к аренде. Одни из таких нарушителей — подростки за рулем СИМ.

В 2024 году сервис заблокировал 22 тыс. аккаунтов несовершеннолетних. Это значит, что дети или подростки пытались получить доступ к аренде СИМ, но его ограничивали еще до поездки.

В Яндекс Go подчеркнули, что верификация на mos.ru поможет пресечь аренду самокатов детьми и подростками.

Ранее в Москве изменили правила аренды электросамокатов. Арендовать их можно будет только после прохождения верификации через Mos ID.