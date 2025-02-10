В Москве изменили правила аренды электросамокатов

Для аренды самокатов в столице нужно будет проходить верификацию на mos.ru

В столице будут действовать новые правила для аренды электросамокатов в предстоящем прокатном сезоне, сообщает пресс-служба московского Дептранса

Заммэра города, глава Дептранса столицы Максим Ликсутов рассказал, что в 2025 году усиливаются меры по повышению безопасности. Чтобы предотвратить доступ в сервис проката электросамокатов детей и подростков, арендовать их можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого пользователям нужна будет полная учетная запись на mos.ru.

«Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП», — уточнил Ликсутов.

Кроме того, нововведение позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД.

За прошлый прокатный сезон в Москве на СИМ совершили более 73 млн поездок. В 85% случаев самокаты и велосипеды использовались для передвижения до остановок общественного транспорта, станций метро, дома, университета или офиса.