В Москве завершился сезон проката самоката и велосипедов. Оставшийся на парковках транспорт больше не доступен для аренды, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Электросамокаты и велосипеды проката — востребованный транспорт для поездок на небольшие расстояния. В этом сезоне горожане совершили на них более 73 млн поездок», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в 85% случаев самокаты и велосипеды использовались для передвижения до остановок общественного транспорта, станций метро, дома, университета или офиса.

Заммэра добавил, что сезон проката завершился в целях безопасности, так как в столицу пришла стабильная минусовая температура. Транспортные средства постепенно перемещаются в сервисные центры, где их будут готовить к предстоящему сезону.