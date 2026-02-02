«Яндекс Go» предупредил о скачке цен на такси вечером в период высокого спроса

Вечером в понедельник, 2 февраля, ожидаются скачки спроса на услуги такси. Это связано с тем, что в морозную погоду такси заказывают чаще, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Go».

«На фоне сильных морозов спрос на такси с 7:00 до 10:00 понедельника был таким же высоким, как в дни снегопада. Пассажиры чаще предпочитали заказывать машину, чтобы добираться на работу в тепле, некоторые автомобилисты пересаживались на такси из-за рисков не завести личный транспорт», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса, в понедельник утром на линию вышло на 3% меньше водителей, чем неделей ранее. Средняя стоимость поездок сегодня оказалась на 5% меньше, чем во время обильных снегопадов неделю назад. Это связано с тем, что на предыдущей неделе аномальные осадки замедляли скорость движения и ухудшали видимость на дорогах. Если же сравнивать с обычным понедельником без осадков, то длительность поездок сегодня увеличилась на 5%.

В вечерний час пик при нехватке водителей из-за повышенного спроса на поездки автоматически применяется повышающий коэффициент. При этом в морозы базовые тарифы не меняются. Гражданам рекомендуют выезжать до 17:00 или после 20:00, а также выбирать общественный транспорт.

