Изменение территориального коэффициента несильно повлияет на стоимость ОСАГО

Территориальный коэффициент — это всего лишь один из факторов, влияющих на итоговую стоимость ОСАГО для автовладельца. Гораздо большее влияние оказывают другие факторы, в том числе цены на запчасти и работы по ремонту, сообщил РИАМО генеральный директор компании «Мой автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом) Дмитрий Матвеев.

Центробанк РФ с 27 января намерен расширить тарифный коридор ОСАГО для мототранспорта и общественного транспорта: для легких грузовиков и мотоциклов увеличение составит 20%, для автобусов, трамваев и троллейбусов — 11,6%. Для ряда регионов ЦБ также пересмотрел территориальные коэффициенты, которые влияют на стоимость страховых полисов.

«Стоимость полиса гораздо более зависима от цены запчастей, работ по ремонту, мощности авто и коэффициента аварийности. Т. е. самый дешевый полис вы можете добыть, будучи опытным водителем с безаварийным стажем, оформляя ОСАГО только на себя (без допуска других водителей к управлению) и имея скромную малолитражку», — комментирует эксперт.

Действительно, стоимость ОСАГО в 2025 году вырастет до 10%, но в первую очередь это произойдет из-за роста стоимости запчастей (китайского производства в том числе), подтверждает Матвеев.

«В прошлом году среднестатистический водитель уже делал выбор в пользу решения: не буду брать полис, за год несколько раз остановят — заплачу штраф, выйдет дешевле. О возможном ДТП никто, к сожалению, не думал», — говорит эксперт.