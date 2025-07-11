Над Москвой взошла Оленья Луна

сегодня в 03:18

Жители Москвы стали свидетелями необычного астрономического явления. В небе над столицей заметили так называемую Оленью Луну, сообщает Telegram-канал «Москва сегодня» .

«Гигантская Оленья Луна появилась прямо сейчас над Москвой», — говорится в сообщении.

Традиция называть это явление Оленьей Луной восходит к индейским племенам, которые заметили, что в это время самцы оленей начинают менять рога.

В ночь на 9 июля москвичи стали свидетелями редкого астрономического явления — Луна окрасилась в насыщенный алый цвет.