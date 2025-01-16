До 20%: ЦБ увеличит тарифы ОСАГО для разных видов транспорта

Центробанк РФ с 27 января намерен расширить тарифный коридор ОСАГО для мототранспорта и общественного транспорта: для легких грузовиков и мотоциклов увеличение составит 20%, для автобусов, трамваев и троллейбусов — 11,6%, сообщает «Царьград» .

Как уточняется на официальном сайте регулятора, основная причина изменений — в серьезных финансовых потерях, который ЦБ понес за последний год из-за этих видов транспорта. Легкие грузовики очень часто попадают в аварии, ущерб составляет до 400 тысяч рублей. На 32% выросло число аварий с мототранспортом.

Кроме того, для мототехники планируется внедрить новую систему расчета страховых премий: она будет учитывать возраст и стаж водителя, а также мощность двигателя.

Для ряда регионов ЦБ также пересмотрел территориальные коэффициенты, которые влияют на стоимость страховых полисов.