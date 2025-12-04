Интервалы движения поездов на МЦД-2 увеличат до 2,5 часов 6 декабря

Расписание поездов на Курском направлении МЦД-2 изменится 6 декабря. Интервалы движения увеличат до 2,5 часов, составы будут идти укороченными маршрутами, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

На участке от станции Курская до станции Перерва поезда буду ходить с увеличенными интервалами до 2,5 часов, от станции Курьяново до станции Царицыно — до 1 часа, от станции Царицыно до станции Подольск — до 30 минут.

Составы со стороны Подольска будет курсировать укороченными маршрутами до и от станций Царицыно, Курьяново и Перерва. Пассажиры могут построить маршрут через станцию Царицыно с пересадкой на одноименную станцию Замоскворецкой линии метро.

На участке от станции Калитники до станции Перерва поезда в обе стороны будут идти по пути «на Подольск». На Рижском радиусе от станции Курская до станции Нахабино интервалы увеличат до 20 минут.

Изменения связаны с работами по строительству нового городского вокзала Перерва. Ознакомиться с расписанием пригородных и городских поездов можно на сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что в течение декабря для строительных работ на станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.