График поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится в декабре

В течение декабря для строительных работ на станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19 декабря с 23:30 до 5:30, а также с 1:10 до 5:30 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24 декабря и 6, 7 декабря на участке от Бескудниково до Савеловского вокзала поезда в обе стороны проследуют по одному пути в реверсивном режиме, с изменением путей пропуска поездов и посадки/высадки пассажиров.

На Савеловском направлении после 21:00 интервал движения частично увеличится до 30 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станции Лобня.

На Белорусском направлении после 22:00 интервалы движения частично увеличатся до 30-40 минут, на Савеловском и Белорусском до 7 утра — до 15 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.