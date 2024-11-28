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Интервал движения на МЦД-1 стабилизировали после сбоя

Интервал движения электричек на МЦД-1 стабилизировали. Пригородные поезда от Одинцова до Лобни курсируют в соответствии с установленным интервалом, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Пригородные поезда дальних маршрутов на Белорусском направлении МЖД в сторону Москвы следуют с опозданием. От графика они отстают в среднем на 17-30 минут.

Сотрудники МЖД предпринимают усилия для восстановления работы и сокращения времени опоздания.

Ранее МЖД сообщила о сбое на Белорусском направлении и МЦД-1. По техническим причинам задерживались пригородные поезда дальних маршрутов в сторону Москвы, а поезда МЦД-1 от Одинцова до Лобни следовали с увеличенным интервалом.

Из-за сбоя на железнодорожной станции Дорохово в Рузском городском округе образовалось столпотворение. Причиной задержки электричек могло стать то, что между Одинцово и Голицыно лопнул рельс.