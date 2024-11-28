Пассажиры столпились на станции Дорохово в Подмосковье из-за сбоя на ж/д

На железнодорожной станции Дорохово в Рузском городском округе образовалось столпотворение. Люди выстроились в большие очереди и ждут, когда можно будет поехать по своим делам, сообщает « МК: срочные новости ».

По предварительным данным, между Голицыно и Одинцово лопнул рельс. Из-за этого произошел сбой в движении на Белорусском направлении МЖД и МЦД-1.

На опубликованном видео показано, как множество людей идет по мосту с одной платформы на другую. У одной из платформ также стоит электричка.

Многие жители Подмосковья уже начали искать альтернативные способы доехать до работы.

Ранее на Белорусском направлении МЖД и на МЦД-1 произошел сбой в движении электричек. Задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов в сторону Москвы по техническим причинам. Поезда МЦД-1 от Одинцова до Лобни следуют с увеличенным интервалом.