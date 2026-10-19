DDoS-атаки все чаще преследуют малый и средний бизнес

Эксперты МегаФона изучили данные о DDoS-атаках за девять месяцев 2026 года, а также за два предшествующих года, и выяснили, что их мощность продолжает расти. Пока крупные компании и госсектор остаются под прицелом, злоумышленники все чаще интересуются малым и средним бизнесом.

Среднее число атак за 9 месяцев снизилось на 65% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего оно упало в госсекторе и среди компаний, работающих в b2c-сегменте, — более чем вдвое в обоих случаях. У b2b-компаний аналогичный показатель составил 47%.

Однако другие параметры растут. Максимальная емкость атаки по объему трафика (Gbps) на 46% превышает уровень 2025 года. Скорость отправки пакетов (Kpps) выросла на 67%, а максимальное значение поднялось с 72210 Kpps в 2025 году до нового рекорда — 94043 Kpps. Медианные значения тоже увеличились: мощность — на 30%, скорость пакетов — на 41%.

Изменился и рекорд по длительности атаки: если в 2025 году он составлял трое суток, то в 2026 году уже семь. При этом «рабочим» днем, на который приходится больше всего атак, второй год подряд остается суббота.

«Тенденция перехода от количества к качеству сохраняется. Злоумышленники делают ставку не на масштаб, а на изощренность — активно используют комбинации разных параметров: смешивают типы трафика, варьируют уровни и временные профили атак, чтобы обойти защиту. И главным ускорителем здесь выступает ИИ: он автоматизирует разведку и поиск уязвимостей, в реальном времени адаптирует вредоносный код под реакции систем защиты и генерирует сложные, вариативные паттерны трафика — за счет этого атаки становятся мощнее», — отметила руководитель направления по развитию продуктов кибербезопасности МегаФона Наталья Глинина.

Согласно исследованию МегаФона «Индекс кибербезопасности», в котором участвовали свыше 400 российских компаний, DDoS-атаки — наиболее распространенная угроза (42%). Из числа столкнувшихся с ними организаций 58% понесли потери в объеме более миллиона рублей.

Специалисты подчеркивают, что злоумышленники все чаще выбирают целью малый и средний бизнес, поскольку уровень защиты в этом сегменте традиционно ниже, чем у больших корпораций. Опасность состоит не только в приостановке работы сервисов, но и в том, что параллельно с DDoS-атакой может внедряться вредоносное ПО для шифрования данных. Наличие защиты от подобных атак должно стать базовым минимумом для любого предпринимателя, поэтому МегаФон включает этот сервис в услугу предоставления каналов связи.