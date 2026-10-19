Петербурженка отсудила у бывшего мужа половину денег, потраченных на любовницу

Жительница Петербурга отсудила у бывшего супруга половину суммы, потраченной на любовницу. Мужчина не смог доказать, что переводил почти 1,4 млн рублей другой женщине в интересах семьи, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Все началось с неожиданного любовного треугольника. Мужчина внезапно узнал, что его любовница тайно встречается с его другом. Оскорбленный изменой, он решил отомстить сопернику и рассказал обо всем его жене. Она подала на развод, но затем обнаружила, что за два года супруг перевел любовнице 1 389 787 рублей.

Женщина решила, что ей принадлежит половина этой суммы, так как деньги были заработаны в браке и считаются совместным имуществом. Она обратилась в суд, чтобы получить свою долю. Суд запросил информацию из банков и налоговой службы. Мужчина не смог доказать, что переводы любовнице делались в интересах семьи.

В итоге суд взыскал с петербуржца половину потраченной суммы — 694 893 рубля 50 копеек.

«Мораль сего дела такова: не используйте людей! Останетесь без денег, без семьи и без друзей», — отметила Лебедева.

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