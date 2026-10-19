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Выставка «Евразия 2026» соберет более 10 000 собак в «Крокус Экспо»

14–15 ноября 2026 года в «Крокус Экспо» пройдет выставка собак «Евразия 2026». Участники из разных стран поборются за титулы, а гости познакомятся с популярными и редкими породами.

14 ноября участники разыграют «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ 2026», а 15 ноября — «КУБОК СНГ 2026». Российская кинологическая федерация объявила 2026-й годом русского охотничьего спаниеля: в первый день состоится всемирная выставка этой породы. Программа также включает другие монопородные выставки.

Гости смогут пообщаться с заводчиками, получить бесплатные консультации кинологов и ветеринарных специалистов, выбрать зоотовары и поучаствовать в викторинах. Организаторы проведут конкурс юных хендлеров и наградят обладателей Кубка России по танцам с собаками.

Спортивная программа включает показательные выступления по нескольким дисциплинам, работу пастушьих собак и выступления питомцев центра «МИРА». На стенде «Собака на работе» представят спасателей на воде, поводырей, доноров крови, ездовых собак, помощников людей с ментальными расстройствами, работников московского метро и аэропорта.

Билеты доступны на сайте RedKassa и в кассах «Крокус Экспо» в дни выставки.

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