Импорт иномарок в Россию рухнул вдвое

Импорт новых машин из иностранных государств в РФ рухнул в 2 раза. В январе в страну ввезли 32 тыс. автомобилей, а в том же месяце в 2024 году в Россию прибыли 64 тыс. транспортных средств, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на «Автостат».

В январе продажи новых машин увеличились на 11% год к году. Но если сравнивать с декабрем 2024 года, они снизились на треть.

На фоне таких новостей аналитики считают, что объем продаж автомобилей в России будет снижаться. Специалисты «Авто.ру» прогнозируют уменьшение продаж до 1,4 млн штук.

«Продажи в ноябре и в декабре 2024 года провалились практически на 30% после вступления в силу всех факторов: нового утильсбора, новой ставки Центробанка и курса рубля. Все это сказалось на цене и доступности», — рассказал президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин.

Он отметил, что в РФ около 400 тыс. непроданных машин. Прогноз продаж ввезенных машин — около 1 млн. На фоне этого китайцы и изменили планы ввоза транспортных средств, отметил Подщеколдин.

Ранее сообщалось, что убытки корпорации «КАМАЗ» достигли 3,4 млрд рублей в 2024 году.