сегодня в 20:28

Убытки корпорации «КАМАЗ» достигли 3,4 млрд рублей в 2024 году

Чистый убыток крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей «КАМАЗ» по стандартам бухгалтерского учета в 2024 году составил 3,4 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Выручка компании достигла отметки в 323,4 млрд рублей. Это на 8,8% меньше, чем в 2023 году. Валовая прибыль снизилась в 1,4 раза, до 24,2 млрд рублей.

Прибыль от продаж в 2023 году была 14,3 млрд рублей. В 2024 году она составила 909,4 млн рублей.

Чистая прибыль «КАМАЗа» в 2023 году была 11,9 млрд рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Niva Legend. В среднем они увеличились на 1,8%.