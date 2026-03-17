ИИ помог сократить время инспектирования дефектов на дорогах Подмосковья на 70%

На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов обсудили готовность дорожных служб к весеннему сезону. Искусственный интеллект помог сократить среднее время инспектирования дефектов на дорогах Подмосковья на 70%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Общая протяженность дорожной сети в области — 45 тыс. км, в частности, 28 тыс. — муниципальная, 14 тыс. — региональная. Каждый день их содержание инспектируют профильные специалисты — выявленные нарушения вручную фиксируются в мобильном приложении СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры) и направляются подрядным организациям и производственным комплексам «Мосавтодора» для устранения.

С осени прошлого года на областных дорогах, которыми ежедневно пользуются около 8 млн человек, выявлять дефекты помогает ИИ.

На машины дорожных служб установлен автоматический комплекс с ИИ. Он анализирует видео с устройства онлайн, фиксирует ямы, мусор, разметку, знаки и другие нарушения, а также автоматически формирует дефект в СКПДИ. Это позволило уменьшить среднее время инспектирования на 70%. Кроме того, система помогает проводить инвентаризацию объектов дорожного хозяйства (знаки, остановки, линии освещения).

«Совместно с командой Мингосуправления региона в прошлом году мы оцифровали ямы на региональной дорожной сети. Следующим этапом была как раз задача „распрямить“ этот процесс — автоматизировать регистрацию и занесение данных в систему. Нам это удалось сделать, и сейчас у нас по региональным дорогам задействовано 10 камер, в том числе есть служба инспекции дорог, уже два подрядчика применяют это непосредственно на своих участках. С помощью искусственного интеллекта удалось автоматизировать большой процесс и добиться сокращения сроков», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

Он подчеркнул, что основной приоритет в 2026 году — применение камер и на муниципальной сети дорог.

Ранее Воробьев сообщил, что ямочный ремонт на дорогах Подмосковья нужно начать оперативно и сопровождать эти мероприятия весь сезон.

«Традиционно количество жалоб на ямы на дорогах весной увеличивается. Нам важно понять, как дорожные службы переходят на весенний режим работы, и, конечно же, важно оперативно начать ямочный ремонт, в первую очередь аварийные ямы», — сказал глава региона.

