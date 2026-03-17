Андрей Воробьев: наша задача — оперативно начать ямочный ремонт на дорогах
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ямочный ремонт на дорогах Подмосковья нужно начать оперативно и сопровождать эти мероприятия весь сезон.
Он подчеркнул, что федеральные и региональные дороги требуют внимания.
«Традиционно количество жалоб на ямы на дорогах весной увеличивается. Нам важно понять, как дорожные службы переходят на весенний режим работы, и конечно же важно оперативно начать ямочный ремонт, в первую очередь аварийные ямы», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
Как уточнил губернатор, сопровождать данные работы необходимо в течении всего сезона.
