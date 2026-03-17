сегодня в 12:24

Андрей Воробьев: наша задача — оперативно начать ямочный ремонт на дорогах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ямочный ремонт на дорогах Подмосковья нужно начать оперативно и сопровождать эти мероприятия весь сезон.

Он подчеркнул, что федеральные и региональные дороги требуют внимания.

«Традиционно количество жалоб на ямы на дорогах весной увеличивается. Нам важно понять, как дорожные службы переходят на весенний режим работы, и конечно же важно оперативно начать ямочный ремонт, в первую очередь аварийные ямы», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Как уточнил губернатор, сопровождать данные работы необходимо в течении всего сезона.

