Идет ремонт: по утрам лучше пересесть на наземный транспорт вместо «Бауманской»
Фото - © Наталья Селиверстова/РИА Новости
В пресс-службе столичного метро попросили москвичей и гостей города в часы пик по утрам пользоваться наземным общественным транспортом в районе станции «Бауманская», где сейчас есть ограничения на вход из-за ремонта эскалатора, сообщает ТАСС.
Ранее очевидцы рассказали о толпе людей, которая скопилась на вход на станции «Бауманская». По громкоговорителю объявляли, что она закрыта.
«На станции „Бауманская“ идет плановый ремонт эскалатора. В утренние часы пик и при скоплении пассажиров вводятся ограничения входа на станцию», — отметили в пресс-службе.
Ремонт эскалаторов на «Бауманской» проходит с 23 октября прошлого года. Работы нужны для безопасных и комфортных поездок на метро. О датах окончания пока не говорили.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.