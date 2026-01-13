Идет ремонт: по утрам лучше пересесть на наземный транспорт вместо «Бауманской»

В пресс-службе столичного метро попросили москвичей и гостей города в часы пик по утрам пользоваться наземным общественным транспортом в районе станции «Бауманская», где сейчас есть ограничения на вход из-за ремонта эскалатора, сообщает ТАСС .

Ранее очевидцы рассказали о толпе людей, которая скопилась на вход на станции «Бауманская». По громкоговорителю объявляли, что она закрыта.

«На станции „Бауманская“ идет плановый ремонт эскалатора. В утренние часы пик и при скоплении пассажиров вводятся ограничения входа на станцию», — отметили в пресс-службе.

Ремонт эскалаторов на «Бауманской» проходит с 23 октября прошлого года. Работы нужны для безопасных и комфортных поездок на метро. О датах окончания пока не говорили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.