Губернатор отметил необходимость решения проблем с зацеперами в Подмосковье

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу – ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

По словам губернатора, Подмосковью есть к чему стремиться и сегодня главная тема, которую сложно побороть, — это все, что касается зацеперов.

В Минтрансе Подмосковья ранее представили чат-бот «Дороги и транспорт МО», который стал помощником для жителей Московской области. Чтобы пресечь случаи зацепинга и снизить количество случаев травмирования на железной дороге, в поездах ЦППК разместили 832 стикера с QR-кодом на бот — через него пассажиры могут передать информацию о зацепере: фотографию и описание, координаты и маршрут следования поезда.