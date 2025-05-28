В Подмосковье запустили чат-бот помощника для решения вопросов на дороге

В Минтрансе Подмосковья представили чат-бот «Дороги и транспорт МО», который станет помощником для жителей Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Запустили умного помощника в телеграме с ответами на самые частые вопросы пользователей о дорогах и транспорте, а также включили ссылки на полезные для жителей ресурсы. Важно, что в чат-боте пользователи могут сообщить о приеме наличных средств в общественном транспорте, а также о фактах зацепинга на железной дороге и о нарушении ПДД в Подмосковье», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

С помощью бота в Телеграме еще можно узнать о банковских и транспортных картах «Стрелка» и «Тройка», платных парковках Подмосковья, работе в Мострансавто, а также рассказать о проблемах в общественном транспорте.

Чтобы пресечь случаи зацепинга и снизить травмирование на железной дороге, в поездах ЦППК разместили 832 стикера с QR-кодом на телеграм-бот — через него пассажиры могут передать информацию о зацепере: фотографию и описание, координаты и маршрут следования поезда. Далее эта информация будет направлена в специальную группу с сотрудниками правоохранительных органов, представителями ЦППК и Минтранса Подмосковья. Чем более полной и оперативной окажется информация, тем больше шансов, что транспортная полиция столичного региона максимально оперативно задержит нарушителей.

Для получения консультации или чтобы отправить обращение, нужно отсканировать код или набрать имя бота в телеграме @mtdi_citizen_bot, или перейти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.