сегодня в 12:59

Губернатор обратил внимание на содержание муниципальных дорог в Подмосковье

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — обратился Воробьев к руководящему составу правительства и главам муниципалитетов.

Воробьев отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

Ранее губернатор подчеркнул, что вопросы строительства жилья, благоустройства и модернизации важны для каждого.