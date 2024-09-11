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Грузовой поезд сошел с рельсов Белгородской области из-за вмешательства

На перегоне Волоконовка — Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что формирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что временные ограничения по работе московского аэропорта Жуковский полностью сняты, воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы.