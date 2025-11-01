График ряда поездов Курского и Рижского направлений изменится 2–4 ноября

С 20:00 2 ноября до 14:00 4 ноября для работ по реконструкции станции Царицыно будет скорректирован график движения пригородных поездов на D2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 20:00 2 ноября до 19:30 3 ноября будет закрыт 1 путь на Подольск на участке Люблино — Красный строитель. С 14:00 3 ноября закрыт 2 путь на этом участке. С 14:00 до 19:30 3 ноября не будет движения поездов по 1 и 2 путям. В 17:00 3 ноября откроется 1 путь на участке Красный строитель — Царицыно. В 19:30 3 ноября — 1 путь Люблино — Царицыно. В 14:00 4 ноября открывается 2 путь и полностью возобновляется движение на участке.

С 20:00 2 ноября до 14:00 3 ноября поезда на Москву со стороны Подольска проследуют со всеми остановками по 2 пути с интервалом в 1,5 часа. Большая часть поездов будет следовать по 3, 4 путям на участке Подольск — Царицыно без остановок на станциях Покровское, Красный Строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Силикатная с интервалом 30-40 минут. На участке Люблино — Царицыно поезда на Москву будут курсировать раз в 1,5 часа, из Москвы — проследуют без остановок от Люблино до Москворечья.

Со стороны Подольска поезда дальнего пригорода внутри МЦД будут курсировать с интервалами до 1 часа 20 минут.

С 14:00 3 ноября до 19:30 3 ноября поезда на участке Подольск — Царицыно пойдут по 3, 4 путям без остановок на станциях Покровское, Красный Строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Силикатная с интервалом 30-40 минут.

С 14:00 до 19:30 3 ноября не будет движения на участке между станциями Люблино и Красный строитель.

С 19:30 3 ноября до окончания «окна» поезда проследуют по пути на Подольск со всеми остановками в реверсивном режиме с интервалом до 2,5 часов.

Также с 20:00 2 ноября до 20:00 4 ноября для производства работ по: капитальному ремонту пути на участке от Тушинской до Стрешнево будет закрыт 1 путь на Нахабино. Поезда проследуют в реверсивном режиме на участке от Красного балтийца до Щукинской.

На Рижском направлении интервалы на участке от Курского вокзала до Тушинской частично увеличены до 1 часа 20 мин, на участке Нахабино — Тушинская — частично до 1 часа. Часть поездов со стороны Нахабино проследует от/до Тушинской.

На Курском направлении после 14:00 интервал движения частично увеличен до 30-40 минут. Часть поездов проследует укороченным маршрутом только до Курского вокзала.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.