Готовьте деньги: «оживление» Porsche после блокировки обойдется в 150 тыс рублей

Владельцам Porsche в РФ нужно заплатить 150 тыс руб, чтобы они не блокировались

Владельцам Porsche придется заплатить по 150 тыс. рублей, чтобы дорогие автомобили не блокировались из-за антидронового РЭБ, сообщает Mash .

Ранее в России владельцы премиальных иномарок, таких как Porsche и BMW 2013–2019 годов выпуска, стали массово сталкиваться с невозможностью завести автомобили из-за помех от средств РЭБ.

Мастера в стране уже начали делать прошивку для ЭБУ двигателя, которая должна отключить спутниковую блокировку от угона. Проблема заключается в eSIM внутри мотора: из-за глушилок РЭБ она ловит посторонний сигнал и глушит движок. Чаще всего такие проблемы наблюдаются у Porsche Macan и Cayenne 2016–2018 годов.

Временных решений сейчас на рынке несколько: разрабатывающийся софт за 150 тыс. рублей, отключение VTS и антенн за 28 тыс. рублей. А также есть еще народный метод — замотать блок управления в фольгу за 8 тыс. рублей (пока работает).

Из-за возникших проблем появились и те, кто хочет заработать на владельцах иномарок. Они просят за отключение VTS до 120 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.