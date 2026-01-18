В России начались массовые сбои при запуске иномарок из-за систем РЭБ

В России владельцы премиальных иномарок, таких как Porsche и BMW 2013–2019 годов выпуска, стали массово сталкиваться с невозможностью завести автомобили.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов, причиной сбоев стали помехи от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выводят из строя сложные электронные системы управления автомобилей.

Автоэксперт Евгений Ладушкин пояснил, что ситуация является закономерным следствием того, что эти технически сложные автомобили лишены гарантийной поддержки и официальных обновлений прошивки в России. Единственным способом решения проблемы остаются кустарные прошивки, установка которых небезопасна и может привести к серьезным поломкам двигателя и электронных блоков. Замена вышедших из строя блоков занимает полгода и более из-за проблем с поставками.

Ранее поступали сообщения, что автомобили этих марок массово глохли посреди дороги, требуя дорогостоящей эвакуации, а официальный дилер Porsche подтвердил наличие проблемы.

