Городское хозяйство Москвы показало дороги после сверхинтенсивного ливня

В понедельник, 17 июня, в Москве в период с 18:00 до 20:00 в некоторых районах столицы прошли сверхинтенсивные ливни, пресс-служба городского хозяйства показала, как выглядит проезжая часть в разных районах.

Юго-Западный и Западный административные округа в сравнении с другими районами Москвы оказались в эпицентре сверхинтенсивных ливней. Сильные дожди обрушились на город в период с 18:00 до 20:00.

«Основной объем выпавших осадков ушел в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток». В том числе по адресам: улица Академика Варги, улица Академика Янгеля, улица Академика Капицы», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Городского хозяйства Москвы попросили горожан не терять бдительность на улице, так как непогода сохранится до конца суток. В настоящее время порывы ветра в отдельных районах достигают 14 м/с., поэтому ходить рядом с рекламными щитами и ненадежными конструкциями не рекомендуется.

Ранее Дептранспорт Москвы предупредил автомобилистов о перекрытии дорог из-за сильных осадков. Движение приостанавливали по направлению в центр города и в Московскую область.