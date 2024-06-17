Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о перекрытии дорог из-за ливней

В Москве из-за сильных дождей перекрыли участки дорог в сторону центра и области

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем официальном Telegram-канале сообщил автомобилистам, что часть проезжей части в столице пришлось перекрыть из-за сверхинтенсивных осадков.

Из-за ливней специалисты перекрыли движение в сторону центра Москвы и в область на участке Боровского шоссе в районе дома № 13. Также временно для автотранспорта недоступна дорога на участке улицы Адмирала Корнилова в районе дома № 66.

Ранее синоптики предупредили, что на Москву снова надвигаются сильные дожди. Горожан попросили, по возможности, оставаться дома.

Жители ЖК «Дмитровский парк» своими силами спасали подземную парковку, построив специальную баррикаду от ливневых вод. При прошлых сильных осадках объект оказался полностью затопленным, в результате чего некоторые автомобили утонули.