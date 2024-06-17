Дожди и до +27 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также в регионе пройдут кратковременные дожди, по области местами сильные и с градом. Помимо этого, возможны грозы.

Ветер будет дуть восточный и юго-восточный с порывами до 11, а местами до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.