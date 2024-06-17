Московские автомобилисты спасают от полного затопления подземную парковку

В Москве автомобилисты сами возводят баррикады от ливней у подземной парковки

В Москве автомобилисты из жилищного комплекса «Дмитровский парк» решили самостоятельно спасти от повторного затопления подземной парковки ливневыми водами, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком» .

Жители московского многоквартирного дома решили самостоятельно позаботиться о безопасности транспортных средств, оставленных на подземной парковке. В связи с приближающимися ливнями, мужчины объединились и построили деревянную баррикаду, которую установили на въезде в парковку.

Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, что местные жители сколотили защитные конструкции из досок, затем перекрыли ими въезд, а с внутренней стороны паркинга установили опорные конструкции, которые укрепили мешками с утяжелителями.

Ранее эта парковка оказалась полностью затоплена из-за ливней, которые прошли 13 и 14 июня. Сотрудники Мосводостока продолжительное время откачивали воду с парковки, где находились несколько автомобилей.