Глава Минтранса РФ не исключил появления дронопортов на крышах

Российские власти планируют запуск коммерческой доставки дронами в городах. Дронопорты могут появиться во дворах или на крышах, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, сообщает издание «Вести» .

Сейчас власти прорабатывают необходимую нормативную базу для доставки дронами в городах, чтобы можно было регулировать вопросы безопасности. Проект требует создания специальных точек базирования беспилотников — дронопортов.

«Доставка в городах, для этого будут нужны дронопорты. То есть если к вам подлетает ваша пицца, то она где-то должна эту пиццу забрать и куда-то вам ее принести», — отметил Никитин.

Он не исключил, что такие точки могут появиться во дворах или на крышах. Сейчас данные вопросы отрабатываются в рамках отладки технологий, которые должны обеспечить безопасный переход к массовому использованию беспилотников-доставщиков в РФ.

Ранее в Минтрансе рассказали новые самолеты в первую очередь будут поступать на нужды внутреннего рынка. При этом, чтобы не было тупика с техобслуживанием, промышленности нужно создать сильную базу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.