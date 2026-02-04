Минтранс РФ: новые самолеты в первую очередь пойдут на нужды внутреннего рынка

Новые самолеты в первую очередь будут поступать для нужд отечественной авиации. При этом, чтобы не было тупика с техобслуживанием, промышленности нужно создать сильную базу, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.

В МВЦ «Крокус Экспо» 4–5 февраля проходит Национальный авиационный инфраструктурный салон (НАИС). В салоне участвуют ключевые представители авиаотрасли.

«Я думаю, что у промышленности не стоит вопрос приоритизации. Безусловно отечественный рынок идет в первой очереди. На сегодняшний день есть ряд компаний, заключивших предварительные соглашения, лизинговые компании напрямую участвуют в этом. Надо понимать, что первые самолеты будут с так называемыми „детскими болезнями“, которые будут устраняться. Для этого промышленности нужно создать сильную базу, чтобы мы не зашли в тупик по техническому обслуживанию, склады запасных частей», — сказал Потешкин в ходе авиационного салона НАИС.

Он добавил, что все это должно сформироваться на внутреннем рынке.

«Мы поддерживаем коллег и понимаем, что без экспорта никуда нельзя, но первоочередная потребность — внутри. Мы с коллегами друг друга слышим и понимаем, и делаем задел, чтобы машины вначале приходили на российский рынок», — подчеркнул Потешкин.

