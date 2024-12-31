Глава Крыма рассказал о снижении цен на бензин Аи-95 в регионе с 15 января
Глава Крыма Аксенов: цены на бензин Аи-95 снизятся в регионе с 15 января
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С 15 января 2025 года стоимость бензина марки Аи-95 снизится в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Цены уменьшатся на АЗС компаний ТЭС и АТАН. Стоимость Аи-95 будет равна 66,5 руб. за один литр.
Этого удалось добиться благодаря помощи правительства РФ и договоренностям с топливными компаниями Крыма.
Ранее экономист Александр Разуваев сказал, что стоимость бензина в РФ может вырасти на 20% в 2025 году.