Глава Крыма рассказал о снижении цен на бензин Аи-95 в регионе с 15 января

Глава Крыма Аксенов: цены на бензин Аи-95 снизятся в регионе с 15 января

С 15 января 2025 года стоимость бензина марки Аи-95 снизится в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Цены уменьшатся на АЗС компаний ТЭС и АТАН. Стоимость Аи-95 будет равна 66,5 руб. за один литр.

Этого удалось добиться благодаря помощи правительства РФ и договоренностям с топливными компаниями Крыма.

Ранее экономист Александр Разуваев сказал, что стоимость бензина в РФ может вырасти на 20% в 2025 году.